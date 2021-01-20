Анонс Snapdragon 870: наследие Snapdragon 865 и кому возможностей Snapdragon 888 с избытком

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В полку флагманских чипов прибыло и топовые смартфоны 2021 года будут получать Snapdragon 870

То, что инсайдеры предсказали еще в прошлом году случилось. Qualcomm представила 5-нанометровую платформу Snapdragon 870, которую компания позиционирует как «мощное средство связи, включающее в себя модем Snapdragon X55 и систему беспроводных интерфейсов Qualcomm® FastConnect ™ 6800». Ставка сделана на всеядность 5G и поддержку Wi-Fi 6.

По своей сути Snapdragon 870 — это чуть разогнанная версия Snapdragon 865/865+. Так, высокопроизводительные ядра Kryo 585 разогнали до частоты 3,2 ГГц по сравнению с 2,84 Гц и 3,1 ГГц, которые предлагают Snapdragon 865 и Snapdragon 865+ соответственно. Помимо разгона ядер, главное отличие от Snapdragon 865+ еще в том, что он лишился поддержки Wi-Fi 6E, а предлагает только Wi-Fi 6.

В остальном новый чип наследует черты Snapdragon 865/865+ и предлагает поддержку оперативной памяти LPDDR5, быстрой зарядки Quick Charge ™ 4+, дисплеев разрешением QuadHD+ с частотой 144 Гц или 4К с частотой обновления 60 Гц, одиночной камеры до 200 Мп или двойных камер по 25 Мп каждая, Bluetooth 5.2 и NFC. Есть AI-движок пятого поколения, видеоускоритель Adreno 650, цифровой сигнальный процессор Hexagon 698 и технология Snapdragon Elite Gaming.

Первые смартфоны с Snapdragon 870 на борту дебютируют уже в первом квартале нынешнего года и в числе тех, кто получит его называют Redmi K40, Oppo Find X3 и Motorola Edge S. Возможно, этот чип ляжет в основу OnePlus 9 Lite и iQOO Neo 5.

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Источник: phonearena