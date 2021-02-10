Интересный прототип Apple Watch Ultra попал в сеть: согласно документам FCC, компания Apple экспериментировала с темной керамической задней крышкой

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Интересный прототип...

Согласно документам, представленным в Федеральную комиссию по связи США (FCC), компания Apple экспериментировала с темной керамической задней крышкой для Apple Watch Ultra. Это было еще перед выходом первой модели смарт-часов. Как предполагает MacRumors, такая утечка произошла благодаря тому, что срок действия оговорки о конфиденциальности, связанной с подачей заявки в FCC на Apple Watch Ultra, недавно истек.﻿

Документы, подмеченные @ParrotSWD на X, свидетельствуют о том, что Apple, возможно, сначала рассматривала вариант темного цвета для смарт-часов, прежде чем в конце концов остановилась на нынешнем титановом покрытии.

Изображение прототипа показывает, как мог бы выглядеть Apple Watch Ultra: с темной керамической задней крышкой, очень напоминающей керамическую заднюю крышку моделей серии Apple Watch, с пластиковой кнопкой "Действие" без отступа - элемент дизайна, отличающийся от финальной версии Apple Watch Ultra.

Apple предлагает Apple Watch Ultra 2, который вышел в сентябре 2023 года, в том же титановом цвете, что и модель первого поколения. Хотя слухи до запуска Apple Watch Ultra 2 предполагали, что Apple может представить более темный вариант цвета, этого не произошло.

Источник: macrumors