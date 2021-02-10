Хакеры взялись за шантаж Apple и вымогают выкуп

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Контрактный производитель Apple атакован хакерами, которые не прочь поживиться на похищенных данных

Команда хакеров REvil вчера сделала все, чтобы заставить Apple нервничать и омрачить вчерашний ивент. Дело в том, что, как утверждают электронные хулиганы, им удалось заполучить целый ряд конфиденциальных данных в ходе хакерской атаки на тайваньскую компанию Quanta Computer, которая является крупнейшим производителем ноутбуков в мире и той, кто собирает ряд продуктов Apple. При этом злоумышленники заявляют, что они причастны к «самой громкой атаке в истории».

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Чтобы подтвердить, что взлом имел место и им удалось заполучить конфиденциальные данные, хакеры опубликовали 21 снимок с чертежами ноутбуков MacBook. Они пригрозили и дальше рассекречивать данные ежедневно, если Apple и Quanta Computer не выплатят выкуп. Хакеры также намекнули, что другие компании тоже могут пострадать. Как стало известно, аппетиты у ребят немалые. Они требовали от контрактного производителя ноутбуков выкуп в сумме $50 млн.

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Как стало известно, Quanta Computer отказалась удовлетворить требования хакеров, на шантаж она не поддалась. Когда не удалось прижать контрактного производителя, злоумышленники решили действовать весьма креативно. Они взялись вести переговоры с крупными клиентами компании на предмет выкупа большого количества конфиденциальных чертежей и гигабайта личных данных, которые так или иначе могут касаться их. А также настоятельно рекомендуют Apple все же пристать на их условия и выкупить имеющуюся у них информацию до 1 мая. А вот сколько они хотят получить от концерна из Купертино, данных нет.

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На выложенных хакерами изображениях показаны схемы ноутбуков Macbook, которые не раскрывают чего-то действительно важного и не содержит ничего, кроме информации о сборке и технических деталях. Один из файлов был датирован 9 марта 2021 года, но неясно, является ли демонстрируемый продукт новым или это просто обновление уже существующего устройства. В любом случае нет полной уверенности в том, что хакерам не удалось завладеть действительно важной информацией, появление которой в открытом доступе не навредит той же Apple. Ждем комментарий от Apple.

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Источник: therecord