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Ведущий инженер Apple похитил секретные технологии и скрылся в Китае.

17.05.2023 81 0

Промышленный шпионаж не прекращается никогда

Бывший инженер Apple обвиняется в краже технологии беспилотных автомобилей компании, спустя почти пять лет после того, как он сбежал в Китай. Об этом сообщает BBC.

 

Прокуратура обвиняет 35-летнего Уэйбао Вана в краже тысяч файлов, содержащих коммерческую тайну во время тайной работы на неназванную китайскую компанию. В обвинительном заключении содержится шесть пунктов обвинения в краже или попытке кражи коммерческой тайны.

 

Ведущий инженер Apple похитил секретные технологии и скрылся в Китае. – фото 1

 

Это уже третий случай, когда бывший сотрудник Apple обвиняется в краже автономных технологических секретов для Китая. Министерство юстиции утверждает, что Ван украл документы, содержащие исходный код программного и аппаратного обеспечения, лежащего в основе беспилотного вождения.

 

Ван присоединился к Apple в марте 2016 как член команды, которая разрабатывала технологию для автономных систем. Он подписал соглашение о конфиденциальности проекта, о котором в то время знало только 2 700 из 135 000 сотрудников Apple.

 

Ведущий инженер Apple похитил секретные технологии и скрылся в Китае. – фото 2

 

Ван покинул Apple 16 апреля 2018 года. Более четырех месяцев назад он без ведома компании принял предложение работать инженером в другой компании, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, заявили американские прокуроры.

 

В июне 2018 года стражи порядка обыскали дом Вана в Маунтин-Вью, штат Калифорния, когда он там находился. Он сообщил властям, что не планирует покидать США. В тот же день он купил билет в один конец из Сан-Франциско в Гуанчжоу, Китай.

 

Если его когда-то экстрадируют и признают виновным, ему грозит 10 лет тюрьмы и до 250 000 долларов штрафа по каждому из шести обвинений.

 

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Источник: bbc

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.05.2023
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Ведущий инженер Apple похитил секретные технологии и скрылся в Китае.