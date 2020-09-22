Где купить дешевле?

iFixit разобрали Apple Watch 6 и увидели заметные улучшения

22.09.2020 376 0

Умельцы из iFixit провели «препарирование» новых часов от Apple и показали, из чего состоят «инновации».

 

Apple Watch 6 Watch 6 SE

 

Apple Watch 6 и Watch 6 SE﻿

 

Только вчера мы рассказывали вам, как ребята из iFixit разобрали новый Samsung Galaxy Z Fold2. Сегодня издание выложило новый «разбор»: умельцы разложили новые часы Apple Watch 6 и обнаружили много изменений по сравнению с предыдущим поколений.

 

В качестве подопытного iFixit взяла 44-миллиметровый вариант Apple Watch 6 с GPS и LTE. Первым изменением стала немного переделанная конструкция: корпус открывается в сторону, а не сверху. Открывать устройство стало немного проще благодаря тому, что Apple убрал из часов Force Touch. По этой же причине корпус стал более тонким.

 

Apple Watch 6

 

Емкость аккумулятора Apple Watch увеличилась до 1,17 Вт, что на 3,5% больше по сравнению с аккумулятором Apple Watch 5. Apple также увеличила объём аккумулятора в 40-миллиметровом корпусе до 1,024 Вт, то есть на 8,5%. Apple также увеличила размер вибромоторчика Taptic Engine на новой модели Apple Watch.

 

Более того, iFixit похвалил Apple за то, что компании удалось установить аккумулятор большей ёмкости и Taptic Engine в более тонкую рамку.

 

В итоге, iFixit поставил Apple Watch 6 такой же показатель ремонтопригодности, как и Apple Watch Series 5 - 6 из 10.

 

Напомним, что Apple Watch 6 были представлены 15 сентября. Самыми заметными изменениями стали датчик кислорода в крови и новые цветовые решения – по внешнему виду устройство практически не отличается от предыдущих Apple Watch 5.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Живая фотография Apple Watch 6

 

Источник: iFixit


https://andro-news.com/news/vozmozhno-my-poluchili-pervuyu-informaciyu-o-realme-x7-lite.html Возможно, мы получили первую информацию о Realme X7 Lite(в Адм. панель)

Apple Apple Watch 6
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 22.09.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
iFixit разобрали Apple Watch 6 и увидели заметные улучшения