iFixit разобрали Apple Watch 6 и увидели заметные улучшения

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Умельцы из iFixit провели «препарирование» новых часов от Apple и показали, из чего состоят «инновации».

Apple Watch 6 и Watch 6 SE﻿

Только вчера мы рассказывали вам, как ребята из iFixit разобрали новый Samsung Galaxy Z Fold2. Сегодня издание выложило новый «разбор»: умельцы разложили новые часы Apple Watch 6 и обнаружили много изменений по сравнению с предыдущим поколений.

В качестве подопытного iFixit взяла 44-миллиметровый вариант Apple Watch 6 с GPS и LTE. Первым изменением стала немного переделанная конструкция: корпус открывается в сторону, а не сверху. Открывать устройство стало немного проще благодаря тому, что Apple убрал из часов Force Touch. По этой же причине корпус стал более тонким.

Емкость аккумулятора Apple Watch увеличилась до 1,17 Вт, что на 3,5% больше по сравнению с аккумулятором Apple Watch 5. Apple также увеличила объём аккумулятора в 40-миллиметровом корпусе до 1,024 Вт, то есть на 8,5%. Apple также увеличила размер вибромоторчика Taptic Engine на новой модели Apple Watch.

Более того, iFixit похвалил Apple за то, что компании удалось установить аккумулятор большей ёмкости и Taptic Engine в более тонкую рамку.

В итоге, iFixit поставил Apple Watch 6 такой же показатель ремонтопригодности, как и Apple Watch Series 5 - 6 из 10.

Напомним, что Apple Watch 6 были представлены 15 сентября. Самыми заметными изменениями стали датчик кислорода в крови и новые цветовые решения – по внешнему виду устройство практически не отличается от предыдущих Apple Watch 5.

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Источник: iFixit



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