Пушки заряжены против Google. Китай готов ответить США за Huawei

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Китай перейдет в наступление и мишенью избрана Google

Сформировалось восприятие, что Китай не дает адекватного ответа на недружественные действия со стороны США по отношению к Huawei. Поднебесная всячески избегает идти на серьезные обострения и не ищет «козлов отпущения», на которых можно отыграться.

Не увидели мы и адекватного ответа после того, как Америка взялась за WeChat и TikTok, а также всерьез намерена выбить «из седла» SMIC, которая должна была взять на себя ношу по производству нескольких бюджетных чипов для Huawei.

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Но есть вероятность, что Китай ответит все же США и приготовил пакет санкций против американских компаний. В число тех, по кому могут ощутимо и болезненно ударить могла попасть Google. Так, со ссылкой на осведомленные источники издание Reuters сообщило, что Китай всерьез рассматривает возможность возбудить дело против Google из-за нарушений ею антимонопольного законодательства. Китайские чиновники нашли в действиях компании признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления своим положением на рынке.

О чем конкретно идет речь, неизвестно. Не очень понятно, что же хотят инкриминировать Google, чьи сервисы на территории Китая не работают из-за запрета. Возможно, была найдена какая-то лазейку во взаимоотношениях Huawei или Google. Или же чиновникам не понравились какие-то действия американской компании, связанные с лицензированием Android и смартфонов на ее базе.

В любом случае, поговаривают, что Китай всерьез настроен наказать Google и на горизонте маячить солидный штраф. Благо буквально не так давно были внесены изменения в китайское законодательство, ужесточающие ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и суммы штрафов возросли.

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Источник: reuters