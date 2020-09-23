Huawei: мы лучше сделаем шаг вперед и умрем, чем отступим на полшага назад

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Huawei боец и будет бороться за жизнь. Она продолжит строить глобальную экосистему и готова сотрудничать с Qualcomm

Да, именно так отозвался о будущей стратегии развития компании президент подразделения Huawei Consumer Business Cloud Services Чжан Пингань. Свое заявление он сделал на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в рамках форума Huawei Full Connect Conference 2020.

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По словам топ-менеджера компании, они всерьез нацелены на построение собственной экосистемы HMS. Huawei столкнулась с огромным давлением извне, но она не намерена сдаваться и отступать. Стоит цель — выжить. За короткий период времени ей удалось объединить вокруг себя 1,8 млн разработчиков по всему миру, которые помогают ей активно развивать HMS. Сегодня уже существует около 96 тысяч приложений, интегрированных в HMS Core, а ежемесячная армия активных пользователей насчитывает 490 млн человек. Количество скачиваний приложений в период с января по август нынешнего года составило 261 млрд.

На вопрос будут ли HMS и операционная система Hongmeng OS (Harmony OS) открыты для других производителей, Чжан Пингань ответил, что они открыты для сторонних компаний. Тем более, что Huawei всерьез настроена сделать свою экосистему глобальной и сделать ее лучшей с участием прочих производителей интеллектуального оборудования. Любопытно, что он заявил, что «Huawei обсуждает возможность сотрудничества с ними». Если китайским вендорам удастся договориться, то мы с вами станем свидетелями исторического момента — зарождения еще одной мобильной операционной системы, которая может бросить вызов Android с его Google-сервисами и приложениями.

Ожидание и надежда. По словам председателя Huawei Го Пина, это то настроение, которое витает в стенах Huawei. Они нацелены на поэтапный прогресс в своем развитии и бизнес-стратегия компании строится на 4 областях: связь, вычислительная техника, облачные вычисления и искусственный интеллект. Он не стал скрывать того, что США удалось нанести ощутимый и болезненный удар по ним и налаженной цепочке поставок. Но компания намерена использовать все свои ресурсы и помощь партнеров, чтобы дальше расти и развиваться. Несмотря на все гонения, они всерьез нацелены не упустить свое лидерство на рынке.

В числе путей решения проблем Го Пин назвал привлечение талантливой и одаренной молодежи. Именно их умы должны помочь Huawei стать сильнее и превратить «песок в замки». Давление США не замедлит темпов развития компании. Что касается чипов, то они рассматривают различные варианты решения проблемы. В частности, они осведомлены, что Qualcomm обратилась к правительству США за выдачей лицензии, дающей право на сотрудничество с Huawei. Если она получит одобрение, то они с удовольствием начнут использовать американские чипы в своих устройствах.

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На данный момент Го Пин не смог назвать точное количество аппаратных платформ, которые компания успела закупить до 15 сентября. По его словам, конкретные цифры еще уточняются. Напомним, что ранее в своих прогнозах аналитики называли цифру 8,8 млн Kirin 9000, которые придется использовать экономно.

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Источники: mydrivers, mydrivers, mydrivers, mydrivers, mydrivers