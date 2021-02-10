Qualcomm анонсировала новые чипы для портативных консолей

70

новые процессоры



Компания Qualcomm анонсировала новое поколение чипсетов Snapdragon G Series, предназначенных исключительно для игровых портативных устройств. Среди представленных новинок – преемник флагманского чипсета Snapdragon G3x, который используется в игровом гаджете Razer Edge.

Snapdragon G3x Gen 2 пришел на смену чипу G3x, на котором работает Razer Edge. Новый процессор стал более мощным по сравнению с предшественником – производительность его ЦБ выросла на 30%, а GPU – вдвое. Этот чип достаточно мощный, чтобы работать с требовательными кроссплатформенными играми, поддерживать трассировку лучей и питать портативные устройства для Android, ПК, облака и удаленной консоли с подключением WiFi 7 и 5G mmWave.

Также есть младшая версия – платформа Snapdragon G1 Gen 1 предназначена для менее интенсивных игр и облачных игр на выделенных безвентиляторных портативных компьютерах с более низкими характеристиками. Он поддерживает разрешение до 1080p при 60 FPS, используя для подключения WiFi 5. А процессор Snapdragon G2 Gen 1 является чем-то средним между этими двумя устройствами и разработан для безвентиляторных игровых устройств с более высокими характеристиками для поддержки полнофункциональных мобильных, облачных и удаленных Wi-Fi 6/6E и 5G mmWave.

AyaNeo, кстати, уже анонсировали свою портативную консоль с Android на борту, поэтому стоит ожидать движения и от других производителей в эту сторону.



Читать также: обновленный Find My Device может положить конец воровству Android смартфонов



Источник: weibo