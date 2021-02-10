Qualcomm анонсировала Snapdragon 7+ Gen 2: супер-чип, который изменит правила игры.

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Новый чип от Qualcomm наведет шорох в индустрии

Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2 – новый субфлагманский чипсет которому предсказывают большое будущее. Подтвердились слухи о том, что по большому счету это прошлогодний Snapdragon 8+ Gen 1 с пониженными частотами.

По всем ядрам частоту снизили на 10% и учитывая то, что как раз на такой процент прошлогодний флагман в среднем сбрасывал частоты под нагрузкой, этот чип почти полностью не будет тротлить и в повседневной работе почти не будет уступать своему старшему брату. Согласно официальному слайду компании, мощность CPU на 50% выше Snapdragon 7 Gen 1.

Видеоядро также ограничилось и теперь оно работает на частоте 580 МГц вместо 900 МГц. Здесь изрезали сильнее, более чем на 30%. Но даже в таком виде оно вдвое мощнее GPU с 7 Gen 1. 18-битный ISP (процессор обработки изображений) Triple Spectra поддерживает камеры до 200 Мп и способен записывать 4K HDR-видео. Набор беспроводных систем включает в себя FastConnect 6900 (Wi-Fi 6 и 6E, Bluetooth 5.3 LE) и 5G-модем Snapdragon X62 со скоростями до 4,4 Гбит/с (включая mmWave и sub-6 ГГц).

Увидев информацию об анонсе первое мнение было о том, что это фейк. Удивило название чипа, Qualcomm всегда выпускали + версию как апгрейд уже существующего чипа, а обычного 7 Gen 2 не существует. Но проверив информацию на нескольких источниках стало понятно, что компания наверняка просто хотела сделать упор на огромном прогрессе по сравнению с предшественником и позиционировала чип как сразу модифицированное решение.

Первыми смартфонами, которые получат этот процессор, будут Realme GT Neo 5 SE и Redmi Note 12T и произойдет это уже в ближайшее время. Компания Qualcomm получила знатную оплеуху от Mediatek когда потеряла лидерство на некоторых рынках и становится понятно что она решительно настроена показать кто в доме хозяин. И от этой борьбы мы все только выигрываем, поэтому с нетерпением ждем дальнейшего развития событий.

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Источник: xda-developers