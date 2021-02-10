Qualcomm подтвердила смену наименований чипов

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От трехзначных имен отказались в пользу однозначных. Qualcomm считает, что так будет проще для восприятия

Первым об этом рассказал известный инсайдер, а теперь подтвердил и сам чипмейкер. Речь о том, что в этом году Qualcomm отойдет от привычного нейминга топовых платформ. Правда, как оказалось, смена политики наименования платформ произойдет во всех линейках.

Сегодня Qualcomm официально заявила о том, что она откажется от трехзначной схемы в нумерации чипов и перейдет на использование однозначной. Это означает, что текущих имен Snapdragon 8xx, 7xx, 6xx, 4хх больше не будет. Теперь нейминг станет проще и короче. Также компания подтвердила, что серия Snapdragon 8 остается флагманской в модельном ряду чипов компании.

Все это только подтверждает предсказание, что вместо Snapdragon 898 компания представит Snapdragon 8 Gen1. Правда остается открытым вопрос, как Qualcomm намерена именовать процессоры, которые входят в одну серию. Например, как с учетом новой политики наименований она бы поступила с неймингом чипсетов Snapdragon 870 и Snapdragon 888.

Возможно, в этом случае на первый план выйдет номер поколения. Так, например, самый мощный чип получит имя Snapdragon 8 Gen1, а вариант попроще — Snapdragon 8 Gen2. Ждем ежегодного саммита компании, который стартует 30 ноября и на нем компания должна внести ясность с неймингом однокристальных систем.

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Источник: androidauthority