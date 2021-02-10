Qualcomm присоединился к бойкоту российского рынка

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Qualcomm прекратила поставку продукции российским компаниям

Американский чипмейкер Qualcomm вчера официально заявил, что он прекратил продажу своей продукции российским компаниям. Причина — санкции, введенные мировым сообществом в ответ на войну, развязанную Россией на территории Украины.

Само заявление сделал старший вице-президент Qualcomm Нейтон Тиббитс, прокомментировав пост вице-президента Украины Михаила Федорова в Twitter. Украинский чиновник призвал чипмейкера присоединиться к бойкоту и прекратить поставку своей продукции в Россию. По его словам, продукты Qualcomm по-прежнему доступны на российском рынке и этим компания «непреднамеренно позволяет этой стране убивать тысячи украинцев».

Со своей стороны Нейтон Тиббитс заявил, что Qualcomm призвала к мирному урегулированию российской агрессии в Украине, сделала прямые пожертвования благотворительным организациям, помогающим украинцам. Он заверил, что Qualcomm соблюдает санкции и законы США, не продает продукцию российским компаниям.

В начале этого месяца на собрании акционеров Qualcomm было заявлено, что выручка компании от работы в Украине и России составляет менее 1% от общего объема выручки, поэтому уход компании с российского рынка не будет болезненным для нее.

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Источник: reuters