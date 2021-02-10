Qualcomm работает над Wi-Fi 7: скорость до 33,1 Гбит/с

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И технол огия постепенно пойдет в массы с 2023 года

Технология Wi-Fi с точки зрения скорости и производительности проигрывает проводному соединению, но последние разработки помогают постепенно сокращать открыв. Текущее поколение Wi-Fi 6 и 6E предлагает максимальную скорость около10 Гбит/с. Грядущий Wi-Fi 7 обещает совершить прорыв в этом направлении и обещают прирост скорости втрое по сравнению с нынешним стандартом.





Окончательный проект нового протокола будет доступен только в 2024 году, но это не мешает производителям осваивать Wi-Fi 7. Ранее свои наработки показала MediaTek и скорость впечатлила: до 30 Гбит/с. Выходит, что при одинаковом количестве антенн показатель вырос в 2,4 раза по сравнению с Wi-Fi 6.





Не хочет отставать от конкурента и Qualcomm, которая активно работает над Wi-Fi 7, а также чипами с поддержкой нового стандарта беспроводной связи. Компания уже предоставила поставщикам ранние прототипы, а первые коммерческие устройства с поддержкой Wi-Fi 7 должны появиться уже в 2023 году.









Одним из достоинств нового протокола является удвоенная ширина канала, а это означает, что к устройствам могут присоединиться гораздо больше пользователей, чем Wi-Fi 6. Qualcomm заявляет, что до 500 пользователей смогут получить доступ к одному каналу Wi-Fi 7. Новый стандарт также обеспечит минимальную задержку, что делает его идеальным вариантом для игр и видеоконференций, а также для приложений дополненной и виртуальной реальности.





По данным Qualcomm, портфолио чипов с Wi-Fi 7 Networking Pro первоначально будет состоять из следующих продуктов:





Networking Pro 1620: четырехдиапазонный, 16-потоковый, с пиковой пропускной способностью 33,1 Гбит/с для стадионов, крупных предприятий, домашних ячеистых систем премиум-класса;

Networking Pro 1220: трехдиапазонный, 12-потоковый, пиковая пропускная способность беспроводной сети 21,6 Гбит/с для корпоративных, малых и средних предприятий, профессиональных и домашних ячеистых систем премиум-класса;

Networking Pro 820: четырехдиапазонный, 8-потоковый, с пиковой пропускной способностью 13,7 Гбит/с для предприятий, малого и среднего бизнеса, профессиональных и домашних ячеистых систем премиум-класса;

Networking Pro 620: трехдиапазонный, 6-потоковый, пиковая пропускная способность беспроводной сети 10,8 Гбит/с для предприятий, малых и средних предприятий, игровых и домашних ячеистых систем.

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Источники: androidauthority, theregister