R.I.P: мобильное подразделение LG

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Все говорит о том, что смартфонный бизнес LG умер

Мобильный бизнес LG застрял в петле из-за падения продаж и огромных убытков. Продолжаться так долго не могло и аналитики всерьез заговорили о том, что компании пора сворачивать свою деятельность. Попытки продать бизнес не увенчались успехом и LG приняла решение попросту закрыть это направление своей деятельности.

Об этом сообщило авторитетное южнокорейское издание со ссылкой на источники внутри самого южнокорейского гиганта. Они сообщили о том, что компания провела внутренний аудит по части продаж и капиталовложений и приняла окончательное решение, что необходимо прикрыть смартфонный бизнес.

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Теперь перед компанией стоит задача трудоустроить сотрудников мобильного подразделения. Сообщается, что, скорее всего, они будут переведены в другие подразделения, которые занимаются производством бытовой электроники и аккумуляторов. А 5 апреля LG огласит свое решение по части дальнейшей судьбы сотрудников, причастных к созданию мобильных устройств компании.

Но на данный момент нет окончательного решения совета директоров LG по части закрытия смартфонного бизнеса. По всей видимости оно будет принято после того, как компания подготовит план дальнейшего развития и распределения трудовых ресурсов. Но самое неприятное в этой ситуации то, что LG, скорее всего, прекратит поддержку своих смартфонов.

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Источник: news.heraldcorp