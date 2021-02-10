Рано хоронить Galaxy Note или ее отправили на покой?

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Samsung не стала продлевать права на торговую марку Galaxy Note. Она без надобности ей?

Линейке Galaxy Note в этом году исполнилось десять лет, но свой первый юбилей ей отмечать не суждено. Изначально в сети активно продвигались слухи, что компания похоронила ее по причине низкого спроса и отсутствия каких-то фич, которые бы выгодно выделяли ее на фоне прочих флагманов компании. Позже Samsung подтвердила, что в 2021 году обновление в серии Galaxy Note не стоит ждать.

Создавалось впечатление, что компания попросту поставила на паузу выпуск устройств в этой линейке, но в рамках нее еще могут появиться новинки. Правда, последние события указывают на то, что история семейства Galaxy Note подошла к концу, она может исчезнуть навсегда. В пользу этого говорит тот факт, что Samsung не стала обновлять свои права на одноименную торговую марку. Это прямо свидетельствует о нежелании компании и дальше использовать эту марку. У Samsung Galaxy Note 20 есть шанс войти в историю как последний смартфон в линейке Galaxy Note.

Сейчас Samsung владеет такими торговыми марками как Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S и Galaxy Z, где последняя пользуется особой благосклонностью компании. Она всерьез взялась за развитие сегмента складных смартфонов и их третье поколение дебютировало в августе, традиционное время анонса новинок семейства Galaxy Note.

На данный момент Samsung хранит молчание о судьбе серии Galaxy Note. Не стоит списывать со счетов и такую вероятность, что впоследствии Samsung все же вновь заявит свои права на эту торговую марку. Ничего не мешает ей передумать и вновь выкатить новинку в рамках серии Galaxy Note. Тем более, у нее есть свои поклонники, которые не так давно даже организовали сбор подписей под петицией, где Samsung призывают отказаться от выпуска Galaxy S22 в пользу Galaxy Note 21 или Galaxy Note 22.

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Источник: sammobile