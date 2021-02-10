Уберите Samsung Galaxy S22! Дайте новый Galaxy Note!

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Фанаты готовы пожертвовать серией Galaxy S22 ради Galaxy Note 21

Это может быть выстрелом в пустоту или безумной идеей, но есть те, кто считает, что Samsung стоит выпустить в первой половине следующего года обновление серии Galaxy Note. Если вы подумали, что энтузиасты хотят, чтобы компания анонсировала одновременно серию Galaxy S22 и, например, Galaxy Note 21, то вы ошибаетесь. Идея куда креативнее и кардинальнее.

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Инициаторы петиции считают хорошей идеей, если компания пропустит в следующем году линейку Galaxy S22, а вместо нее предложит новинки из серии Galaxy Note. Они считают, что компания могла бы чередовать выпуск флагманов. Например, в этом году она выпустит обновление в серии Galaxy S, а в следующем она пропустит выпуск устройств в рамках этой линейки, но зато представит что-то новенькое в семействе Galaxy Note.

Идея, прямо скажем, оригинальная и немного странная. На момент написания материала, под петицией подписалось 9676 пользователей. Если вы в числе тех, кому эта идея нравится и не прочь того, чтобы компания изменила периодичность обновления флагманов Samsung, вы можете подписать петицию, перейдя по этой ссылке.

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Комментарии к петиции указывают на то, что среди тех, кто поддержал идею, много пользователей Galaxy Note, которые скорбят за тем, что в этом году компания пропустит выпуск обновления. Будет интересно посмотреть, отреагирует ли Samsung на воззвание поклонников. Похоже, что идея дать Galaxy S22 Ultra поддержку стилуса оказалась неудачной. Видимо фанатам важно, обладать мобильником со специальным отсеком, позволяющим носить электронное перо всегда с собой.

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Источник: sammobile