Xiaomi 12 Ultra выйдет: лучший на Android?

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Xiaomi 12 Ultra был замечен в базе данных IMEI

Не так давно глава компании Xiaomi заявил, что она готова положить «на лопатки» Apple не только по количеству проданных устройств, но и по качеству. Купертиновцам впору трепетать, ведь Xiaomi идет в премиум, чтобы повергнуть всех и стать лидером. Xiaomi 12 Ultra должен стать тем смартфоном, который подвинет iPhone на пьедестале в конкурсе лучших смартфонов в мире.

Ранее выход этой модели ставился под сомнение и высказывалось предположение, что вместо него предложат Xiaomi Mix 5 в двух вариантах исполнения. Но теперь издание Xiaomiui отреклось от своих предсказаний и уверяет, что Xiaomi 12 Ultra быть.

Представить его должны в третьем квартале нынешнего года и в качестве доказательства его появление источник ссылается на базу данных IMEI. Там прошла сертификацию модель с индексом 2206122SC и номером L2S. Ожидается, что за этой аббревиатурой скрывается именно Xiaomi 12 Ultra.

По предварительной информации, Xiaomi 12 Ultra должен предложить платформу Snapdragon 8 Gen 1/Gen 1 Plus, 120-герцовую AMOLED-панель разрешением QuadHD+, быструю зарядку мощностью 120 Вт или даже 150 Вт и тройную тыльную камеру 50 Мп + 48 Мп + 50 Мп с оптическим стабом и 5-кратным оптическим зумом. Чтобы вывести качество фото на новый уровень, предложат оптику Leica.

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Источник: xiaomiui