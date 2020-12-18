Раскрыты ключевые характеристики Realme Watch S Pro

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Производитель рассказал какими будут Realme Watch S Pro и когда их представят

Realme готовится представить смарт-часы Watch S Pro и решила раскрыть больше информации о новинке, а также назвала время анонса. В частности, на своем официальном сайте компания опубликовала страницу с продуктом, где указала, что премьера состоится 23 декабря.

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Помимо даты релиза раскрыли и ключевые характеристики Realme Watch S Pro. В частности сказано, что новинка получит 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454х454 точек, контрастность 100000:1, яркость 450 кд/кв.м и есть функция Always on Display.

Сообщается, что корпус Realme Watch S Pro изготовлен из нержавеющей стали и заявлена водозащита 5 ATM, а также декларируется до 14 дней автономной работы. Среди особенностей смарт-часов сказано о поддержке 15 спортивных режимов, включая бег на свежем воздухе, плавание, крикет и йога. Гаджет обладает встроенных двухчастотным GPS, датчиком измерения уровня кислорода в крови и пульсометром.

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Во сколько оценят Realme Watch S Pro, информации нет. Ждем анонс, который состоится на следующей неделе.

Источник: realme