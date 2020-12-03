Realme тоже активно борются за место на рынке TWS – готовятся к выходу Realme Buds Q2

534

Китайский бренд Realme уже имеет несколько TWS-наушников, но для компании этого мало – готовятся к выходу еще одни наушники Realme Buds Q2.

Realme Buds Q﻿

Realme имеют в своем портфолио уже несколько моделей беспроводных наушников, но на этом компания не собирается останавливаться – все в лучших традициях выпуска смартфонов. Судя по слухам, производитель готов запустить еще одну продукт в мире TWS – Realme Buds Q2.

Как видно из названия, предстоящие наушники станут преемниками Realme Buds Q, которые были первоначально выпущены в Китае в мае этого года, а затем добрались до рынка Индии в июне.

Читать также: Realme анонсировала дизайнерские Realme Buds Q. Известна дата презентации﻿

Информация о скором выходе Realme Buds Q2 была подхвачена благодаря появлению сертификата в бюро телекоммуникации Индонезии. Даже примерной даты пока что нет, но можно быть уверенным, что это произойдет раньше, чем можно представить.

Сертификат подтвердил, что продукт получил название Realme Buds Q2, а его кодовое название – RMA2008. Однако, кроме этого, сертификат не сообщил дополнительной информации о новых наушниках. Если компания планирует выпустить их в ближайшее время, по обычаю, больше информации должно просочиться буквально через пару недель. А, может, мы узнаем и официальную информацию.

Читать также: Представлены Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro с шумодавом﻿

Напомним, что Realme Buds Q были выпущены в Китае по цене 20 долларов. Наушники доступны в черном и желтом цветах. В наушниках установлен 10-миллиметровый басовый усилитель со сверхнизкой задержкой 119 мс. Наушники могут работать около 4,5 часов на одном заряде, а благодаря зарядному кейсу время работы увеличивается до 20 часов.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: My Smart Price



https://andro-news.com/news/google-pixel-5-pokazal-sebya-krepkim-oreshkom-v-teste-na-prochno.html Google Pixel 5 показал себя крепким орешком в тесте на прочность корпуса(в Адм. панель)