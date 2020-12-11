Глобальная версия Realme X7 Pro выйдет на рынок до конца 2020 года

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Realme все-таки выпустят своего монстра Realme X7 Pro на глобальный рынок.

Компания Realme представила свои устройства X7 и X7 Pro еще в сентябре этого года. С момента презентации официально их можно было купить только в Китае, но мы уже давно знали про то, что Pro-версия была сертифицирована тайскими и тайваньскими сертификационными бюро, что подтверждает старт глобальных продаж.

Сегодня мы узнали, что глобальный вариант Realme Х7 Pro покажут именно в Таиланде. Презентация намечена на 17 декабря, то есть осталось ждать уже меньше недели.

Напомним характеристики устройства. Realme X7 Pro оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.

Работает смартфон на базе флагманского решения от MediaTek – Dimensity 1000+, который обеспечивает возможность подключения к сетям пятого поколения. Питает устройство аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой мощностью 65 Вт.

На задней «спинке» X7 Pro расположен блок, вмещающий в себя четыре камеры: главный датчик на 64 Мп, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и два обязательных датчика по 2 Мп - для макросъемки и портретных снимков. 32-мегапиксельная фронталка размещена в аккуратном отверстии в левом верхнем углу дисплея.

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Пока неясно, будет ли обычный Realme X7 также представлен на международных рынках. Ждем официальных данных.

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Источник: Playful Droid



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