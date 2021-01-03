С Kirin не покончено. В планах 3-нм Kirin 9010

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Huawei разрабатывает 3-нанометровый чип Kirin 9010

Санкции — это слово отражает то, в каких условиях жила компания Huawei в 2020 году. Никуда не делись они в наступившем 2021 году и прогнозы о будущем компании мрачные и пессимистичные. Стремительный взлет Huawei основательно подкосили санкции США, и она начала стремительно терять свою долю на рынке.

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Налаженная цепочка поставок дала сбой, и больше всего пострадало производство чипов Kirin. В прошлом году компания выпустила флагманский Kirin 9000, который многие прозвали «финальным аккордом» или «посмертным» процессором компании. Но, возможно, многие поторопились с выводами, и рано хоронить процессоры Kirin.

Достаточно известный в своих кругах инсайдер @RODENT950 сообщил о том, что Huawei разрабатывает новый флагманский чип Kirin 9010. И это будет однокристальная система, созданная с применением 3-нанометрового техпроцесса. Известно, что на данный момент ни TSMC, ни Samsung еще не освоили более тонкий техпроцесс и в планах овладеть тонкостями массового производства 3-нм процессоров к 2022 году.

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Не очень понятно, как Huawei может разрабатывать новый чип, ведь ее «отлучили» от передовых технологий. Или еще до ввода санкций ушлые китайцы успели заполучить необходимые данные от TSMC для проектирования нового процессора?

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Источники: mydrivers, mydrivers