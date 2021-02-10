Раскрыты ряд деталей о Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Ultra

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Отсутствие утечек — это не про семейство Galaxy S22. Впрочем, уже давно не принято хранить в тайне информацию о еще не представленных устройствах. Компаниям не удается сохранить интригу и не допустить слива сведений о новинках. Особенно тогда, когда до анонса остается совсем немного времени.

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Вот-вот Samsung объявит дату проведения очередного Unpacked, на котором дебютирует линейка Galaxy S22. Сетевым информаторам же удалось раздобыть промо-материал, посвященный ряду характеристик Galaxy S22 и Galaxy S22 Ultra. Это позволило узнать, что центральная модель серии удостоится 6,1-дюймового Dynamic AMOLED 2Х дисплея разрешением 2340х1080 точек, вес смартфона составит 167/168 грамм и на выбор предложат три расцветки: черная, белая и зеленая.

Среди характеристик Galaxy S22 Ultra упоминается Dynamic AMOLED 2Х панель диагональю 6,8 дюйма и разрешением QHD+, 4-нанометровый чипсет Exynos 2200, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128/256/512 Гб. Разрешение фронтальной камеры составит 40 Мп со светосилой f/2.2 и на тыльной стороне предложат четыре датчика изображения, где ключевой на 108 Мп с системой оптической стабилизации изображения и «сверхпрозрачной линзой».

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Ассистировать главному сенсору будет ультраширик на 12 Мп и парочка телеобъективов разрешением 10 Мп каждый. Сама камера должна быть защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass DX.

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Источник: phonearena