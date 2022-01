Новации от Samsung: The Freestyle для развлечений, новые телевизоры и мониторы

1145

Samsung одна из компаний, кто предпочитает не пропускать крупнейшие технологические выставки, представляя там что-то интересное. Следуя традиции, она приняла участие в CES 2022 и удивила анонсом портативного экрана The Freestyle.

The Freestyle позиционируется как универсальное устройство для развлечения для тех, кто хочет получить доступ к аудио- и видеоконтенту всегда и везде. Это гаджет, объединивший в себе функции смарт-динамика, проектора и устройства для наружного освещения. У него цилиндрическая форма весом всего 830 грамм с возможностью проецировать изображение размером от 30 до 100 дюймов разрешением 1080р на стену, стол, пол или даже потолок благодаря подставке, позволяющей вращать и корректировать наклон на 180 градусов.

Встроенные функции Samsung Smart TV позволяют использовать множество вариантов потокового контента и взаимодействовать с устройствами на Android и iOS. Превратить The Freestyle в домашний кинотеатр позволяет объемное звучание на 360 градусов. Режим Ambient поможет создать световое шоу и атмосферу праздника благодаря световым эффектам, которые подстраиваются под ритм звучащей музыки.

The Freestyle не имеет встроенного аккумулятора, но его можно подключать, например, к блокам питания и зарядным устройствам, которые поддерживают USB-PD и имеют выходную мощность 50 Вт/20 В или выше. Портативный экран уже поступил в продажу в США по цене $900, а позже он доберется и до других рынков.

В рамках выставки CES 2022 Samsung анонсировала новые телевизоры MICRO LED, Neo QLED и дизайнерские модели. Они ориентированы на потребности геймеров, профессиональных дизайнеров и прочих пользователей. В новых телевизорах прокачали качество картинки и звука, предложили разнообразие выбора диагоналей и обновленный интерфейс.

Новые модели Samsung MICRO LED позволяют ощутить эффект погружения в яркие, реалистичные и захватывающие события на экране. Они обладают 25 млн микроскопическими светодиодами, создающими контрастную, насыщенную и четкую картинку. Есть поддержка 100% цветовой гаммы DCI и Adobe RG, а также 20-битной градации серого для создания детализированного изображения.

Функция Multi View отвечает за одновременный просмотр контента из 4-х различных источников через порт HDMI в разрешении 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Поддержка Dolby Atmos обещает воспроизведение объемного звучания, а функция Art Mode превратит любое пространство в подобие художественной галереи.

Телевизоры Neo QLED оснастили новым процессором Neo Quantum, позволивший увеличить шкалу яркости с 12 до 14 бит, а шаги подсветки с 4096 до 16 384. Искусственный интеллект призван улучшить контрастность и яркость картинки, а также создать более реалистичный эффект глубины. Эффект объемного звучания создают встроенные многоканальные динамики и технология OTS Pro, направляющая звук исходя из движения объектов на экране.

Дизайнерские телевизоры нового поколения The Frame, The Sero и The Serif сменили старые дисплеи на новые с матовым и антибликовым покрытием для демонстрации картинки безупречного качества. Выбор нового дисплея обусловлен желанием подарить ощущение реалистичности от просмотра произведений искусств.

Обновление получила и линейка мониторов, позиционирующиеся как идеальные инструменты для работы, отдыха и развлечений. Они эргономичны, обладают широкой функциональностью и могут похвастаться высоким качеством изображения. В числе новаций стоит отметить Quantum Mini LED с подсветкой и HDR 2000 в серии Odyssey и интеллектуальные возможности Smart-мониторов.