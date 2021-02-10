Путь Samsung в 2022 году — это путь Тигра

694

Samsung хочет достичь невероятного успеха в наступившем году и в этом поможет стратегия Tiger

Согласно китайскому гороскопу, 2022 год станет временем правления Тигра, который вступит в свои права 1 февраля. Астрологи уже говорят о том, что этот год будет насыщен на события, кому-то придется сменить жизненные ориентиры и пересмотреть принципы. В приоритете будут изменения и трансформации. Ожидает перемен и Samsung, которая сегодня анонсировала новую стратегию с символичным названием «Tiger» (тигр).





Читать также: Анонс Samsung Galaxy S21 FE: облегченный и запоздавший флагман ﻿





Главная задача — более агрессивное продвижение на рынке своих устройств. Цели амбициозные: стать компанией номер один во всех товарных категориях, увеличить рыночную долю в сегменте премиальных устройств с ценником более $600, увеличить миграцию пользователей на смартфоны Galaxy, а также нарастить продажи аксессуаров для смартфонов, включая наушники.









Аббревиатура Tiger не просто ассоциация с символом 2022 года, а симбиоз целей, где каждая из букв имеет смысловую нагрузку. Вот те тезисы, которые озвучила Samsung:





стать лидером во всех категориях;

нарастить долю в нише флагманов;

конкурировать с Apple и сократить разрыв;

расширить свое присутствие на рынке беспроводных наушников;

нынешний год должен стать рекордным для компании в части достижения намеченных целей.

Мобильное подразделение Samsung будет стремиться не только производить смартфоны, но и интеллектуальные устройства. Стоит задача стать брендом, почитаемым молодежной аудиторией и обеспечивающим новации.

Читать также: Samsung назначила премьеру процессора с графикой AMD RDNA 2

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: koreaherald