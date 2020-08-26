Распродажа на AliExpress: гаджеты Blackview с приятными скидками

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Blackview предлагает по сниженным ценам Blackview BV9900 Pro, Blackview BV6300 Pro, Blackview BV4900 и др. устройства

Сейчас в самом разгаре летняя распродажа AliExpress 8.28. До ее завершения остается всего пару дней и у покупателей все меньше времени, чтобы успеть урвать что-то по скидкам. Присоединилась к распродаже и компания Blackview, только до 28 августа ее продукция доступна по сниженным ценам.

В акции принимают участие наиболее популярные модели компании. Например, только в эти дни можно приобрести Blackview BV9900 Pro и Blackview BV6300 Pro по цене $399,99 и $179,70 соответственно.

Blackview BV9900 Pro построен на базе чипа Helio P90, обладает 5,84-дюймовым дисплеем разрешением 2280х1080 пикселей, 8/128 Гб памяти, аккумулятором емкостью 4380 мАч и максимальной защитой IP68/IP69K. Имеется фронталка на 20 Мп и основная камера с датчиками 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Blackview BV6300 Pro выделяется наличием 5,7-дюймового экрана разрешением 1440х720 точек, процессором Helio P70, 6 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти, селфи-модулем на 13 Мп и четверной тыльной камерой 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп.

Всего за $85,79 можно приобрести бюджетную защищенку Blackview BV4900. За эту сумму средств вы получите аппарат, обладающий 5,7-дюймовым экраном, чипсетом Helio A22, 3/32 Гб памяти, тройной камерой, где главный датчик на 8 Мп Sony IMX134. В его активе батарейка емкостью 5580 мАч, модуль NFC, операционная система Android 10 и сам смартфон защищен по классу IP68/IP69K.

Возможно, ваше внимание привлечет планшет Blackview Tab 8, обладающий 10,1-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, 4/64 Гб памяти, батарейкой емкостью 6580 мАч, ОС Android 10 и 13 Мп основной камерой. Только в дни акции устройство с поддержкой 4G LTE доступно за $127,99.

Среди тех товаров, ценники на которые снижены оказался также бюджетный смартфон Blackview A80 и умные часы Blackview X1/X2. Смарт-часы предлагают поддержку 9 типов тренировок, смогут прожить на одном заряде до 45 дней в режиме ожидания, а также без ущерба для себя переживут погружение в воду на глубину 50 метров.

Купить Blackview BV9900 Pro

Купить Blackview BV6300 Pro

Купить Blackview BV4900

Купить Blackview Tab 8

Купить Blackview A80

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