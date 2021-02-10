Распродажа OnePlus на AliExpress: цены и скидки на смартфоны

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Ловите выгодные предложения на смартфоны OnePlus на AliExpress

Опытные шопоголики и завсегдатаи AliExpress знают, что несколько раз в году одна из крупнейших в мире площадок электронной коммерции устраивает распродажи, в рамках которых можно урвать товары по наименьшей цене. Очередная такая грандиозная акция пройдет 29 марта по 2 апреля, и посвящена она будет 11-летию AliExpress.

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Кульминацией станет понедельник, 29 марта, когда пройдут ключевые акции, позволяющие совершать покупки с максимальной выгодой. Так, именно в этот день можно будет приобрести Poco F3 за $300, а Poco X3 Pro можно будет урвать по цене $185-188.

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В число устройств, цены на которые будут снижены попали и смартфоны OnePlus. Пожалуй самое заманчивое предложение — купить OnePlus Nord N100 всего за $65. Но урвать скидку в размере 50% повезет не всем. Придется быть порасторопнее и надеется, что удача улыбнется вам. Что еще можно будет купить со скидкой, вы найдете ниже.

OnePlus Nord N100 всего за 65 долларов!

Начало акции: 29 марта в 10:00 (МСК) 2021 года

Скидка 50% по промокоду "HALFN100"

https://lite.bz/0cse4

Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!

OnePlus 8 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6.55" AMOLED 90Hz, камера 48 Мп, 4300 мАч, 8/128Гб

Цена: $479 - https://lite.bz/_nU4t

OnePlus Nord N10 5G

Характеристики: Snapdragon 690, IPS 6.49" 90Hz, камера 64 Мп, 4300 мАч, 6/28 Гб

Цена: $229 - https://lite.al/KBudm

OnePlus Nord N100

Характеристики: Snapdragon 460, 6,52" (720х1600) 90 Гц, Android 10, 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, 4/64 Гб

Цена: $129 - https://lite.al/rk0jQ

В рамках проведения акции:

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