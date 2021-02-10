Рассекретили дизайн и характеристики iQOO 8

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Знакомимся с iQOO 8, который станет доработанной версией iQOO 7

Суббренд iQOO продолжает наступление на рынок смартфонов и через неделю покажет новинки — iQOO 8 и iQOO 8 Pro. Предшественники хорошо зарекомендовали себя и вызывали серьезное сожаление, что компания продолжает делать акцент на внутреннем рынке, избегая выводить свои устройства на рынки многих стран. Вызовут ли такое же сожаление преемники? Первые выводы сделаем после их анонса, а сегодня предлагаем посмотреть на то, каким может быть iQOO 8.

Китайские инсайдеры подсуетились и слили в сеть изображение и характеристики новинки. Удивить своим внешним видом iQOO 8 не пытается. Спереди это стандартный современный смартфон с миниатюрными рамками по периметру дисплея и фронталкой, встроенной по центру экрана. Сзади смартфон почти полная копия предшественника с аналогичным дизайном тыльной камеры. Разве что датчики изображения расположены чуть иначе.

iQOO 8 приписывают 10-битный AMOLED E5 дисплей от Samsung диагональю 6,7 дюйма и разрешением QuadHD+. Обещают функцию DC Dimming и то, что это будет панель с адаптивной герцовкой от 1 Гц до 120 Гц исходя из того контента, который отображается. В основе смартфона будет лежать чип Snapdragon 888+ в тандеме с 12 Гб оперативной памяти.

Емкость аккумулятора iQOO 8 составит 4500 мАч и будет быстра зарядка на 120 Вт. Предложат сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, тройную тыльную камеру и операционную систему Android 11 с оболочкой OriginOS. Больше подробностей о смартфонах серии iQOO 8 узнаем 17 августа, когда и состоится их премьера.

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Источник: toutiao