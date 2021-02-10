Рассекретили характеристики Vivo X80 Pro: премиум класс

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О сталось дождаться ценника, чтобы понять, сколько просят за максимальный «фарш»

Чем ближе анонс, тем больше утечек появляется о новых смартфонах. Создается ощущение, что инсайдеры приберегают самое «вкусное» на последние дни перед релизом, чтобы громче заявить о себе и в последний момент испортить компании эффект интриги. Так случилось и с Vivo X80 Pro, анонс которого ждем 25 апреля. Инсайдеры слили в сеть подробности о флагмане и особенно подробно остановились на его камере. И она действительно стоит повышенного внимания.









Но начнем с начинки Vivo X80 Pro, которая состоит из флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1 на 256/512 Гб, аккумулятора емкостью 4700 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт. Как и подобает современному флагману, он способен заряжаться и по беспроводу на мощности 50 Вт.





Габариты Vivo X80 Pro составили 164,6х75,3х9,1 мм при весе 220 грамм. Руководит его работой операционная система Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean. На передней панели флагмана установили AMOLED-панель разрешением 2К с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 300 Гц. В дисплей встроили сканер отпечатков пальцев, и он ультразвуковой.









Основная камера Vivo X80 Pro обладает четырьмя датчиками:





50 Мп, Samsung GNV, размер 1/1,3", f/1.57;

48 Мп, ультраширик, Sony IMX598;

12 Мп, портретник, Sony IMX663, размер 1/2,9";

8 Мп, зум-перископ, Hynix Hi847, 5-кратный оптический зум.

Блок основной камеры получит покрытие Zeiss T* и помогать создавать качественные фоточки будет фирменный процессор обработки изображений Vivo V1+. Дешевым смартфон в таком исполнении не будет, оценим аппетиты компании через несколько дней.

Источники: 91mobiles, equaleaks