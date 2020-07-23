Рассказали почти все о Samsung Galaxy M31s

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В Samsung нащупали выигрышную стратегию для смартфонов М-серии 2020 года. Они имеют все шансы стать локомотивом продаж, а в числе выигрышных моделей по соотношению характеристики/цена может оказаться Galaxy M31s. Он может стать одним из массовых в своем сегменте и не в последнюю очередь благодаря емкому аккумулятору.

Характеристики

О самом смартфоне в последнее время было немало информации и завершает череду утечек последних дней слив практически всех характеристик устройства. Сообщается, что Samsung Galaxy M31s предложит 6,4-дюймовую Super AMOLED-матрицу, процессор Exynos 9611, 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

Новинка обладает приличной батарейкой на 6000 мАч, которую можно будет зарядить на мощности 25 Вт. Селфи-камера построена на базе 32-мегапиксельного датчика с диафрагмой f/2.2. На тыльной стороне установили систему из четырех сенсоров: 64 Мп (f/1.8) + 12 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 5 Мп (макросъемка, f/2.4).

Официальная премьера Samsung Galaxy M31s назначена на 30 июля и тогда же должны объявить ценник на него. По слухам, речь идет о прайсе в размере $265-270.

Источник: gizmochina