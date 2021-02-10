Расстановка сил на рынке датчиков изображения

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Здесь доминирует Sony, которая поставляет и зарабатывает больше всех

Вместе с увеличением количества камер в смартфонах растет и рынок датчиков изображения. По подсчетам аналитиков компании Strategy Analytics по итогам 2021 года сегмент датчиков изображения вырос на 3% и достиг отметки $15,1 млрд.

По сути этот рынок разделили между собой три компании, на которые пришлось 83% в денежном выражении. Вполне предсказуемо, что лидирует тут Sony, которая контролирует 45% рынка датчиков изображения. 26% прибыли от продажи сенсоров сумела получить Samsung System LSI. На третьем месте оказалась компания OmniVision с результатом 11% доли прибыли в сегменте датчиков изображения. Оставшиеся 17% пришлись на других производителей, но они никак не влияют на расстановку сил на рынке.

Аналитики также пришли к выводу, что рост рынка обусловлен именно увеличением количества датчиков в смартфонах. Причем активнее всего производители закупают бесполезные модули-заглушки для макросъемки и анализа глубины. На эти сенсоры пришлось 30% в общем объеме всех поставленных сенсоров. Что касается широкоугольных датчиков, то их доля составила чуть более 15%.

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Источник: Strategy Analytics