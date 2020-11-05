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Растягивающийся смартфон от LG будет носить название LG Rollable

05.11.2020 1016 0

LG развивает свою линейку необычных устройств, и новый девайс с растягивающимся экраном уже получил название.

 

Рендеры LG Rollable

 

Экспериментальное подразделение LG, выпустившее в этом году дикий и очень интересный LG Wing, уже несколько месяцев (а, может, и лет) работает над смартфоном с  растягивающимся OLED-дисплеем, который, судя по всем утечкам и слухам, должен выйти уже в следующем году.

 

Корейская компания намекнула на его появление еще в рамках презентации LG Wing, показав короткое видео технологии растягивания экрана. По последним слухам, устройство должно появиться на полках магазинов в марте 2021 года.

 

Одно было неизвестно до сегодняшнего дня – название нового экспериментального гаджета. Все техно-медиа называли новый смартфон LG просто «растягивающийся» (Rollable). И, похоже, корейцам так понравилось такое обозначение, что они решили долго не думать.

 

Пример внешнего вида LG Rollable 

 

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в EUIPO (Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза) на название LG Rollable. Вот так лаконично будет называться смартфон, у которого, скорее всего, не будет конкурентов.

 

Заявка была подана немецким посредником LG Mitscherlich. Интересно, что этот посредник ранее также подавал прошения о регистрации товарного имени LG Rollable. В числе названий также были следующие вариаций: LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll и LG Roll Canvas.

 

Также, исходя из недавней информации, ресурс LetsGoDigital подготовил новые рендеры, которые могут намекать на поддержку собственного стилуса – по крайней мере, об этом говорит специальное приложение. Посмотрим, что там получится у LG.

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LG Rollable

 

Источник: LetsGoDigital


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LG LG Rollable LG Wing
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 05.11.2020

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Растягивающийся смартфон от LG будет носить название LG Rollable