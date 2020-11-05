Растягивающийся смартфон от LG будет носить название LG Rollable

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LG развивает свою линейку необычных устройств, и новый девайс с растягивающимся экраном уже получил название.

Экспериментальное подразделение LG, выпустившее в этом году дикий и очень интересный LG Wing, уже несколько месяцев (а, может, и лет) работает над смартфоном с растягивающимся OLED-дисплеем, который, судя по всем утечкам и слухам, должен выйти уже в следующем году.

Корейская компания намекнула на его появление еще в рамках презентации LG Wing, показав короткое видео технологии растягивания экрана. По последним слухам, устройство должно появиться на полках магазинов в марте 2021 года.

Одно было неизвестно до сегодняшнего дня – название нового экспериментального гаджета. Все техно-медиа называли новый смартфон LG просто «растягивающийся» (Rollable). И, похоже, корейцам так понравилось такое обозначение, что они решили долго не думать.

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в EUIPO (Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза) на название LG Rollable. Вот так лаконично будет называться смартфон, у которого, скорее всего, не будет конкурентов.

Заявка была подана немецким посредником LG Mitscherlich. Интересно, что этот посредник ранее также подавал прошения о регистрации товарного имени LG Rollable. В числе названий также были следующие вариаций: LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll и LG Roll Canvas.

Также, исходя из недавней информации, ресурс LetsGoDigital подготовил новые рендеры, которые могут намекать на поддержку собственного стилуса – по крайней мере, об этом говорит специальное приложение. Посмотрим, что там получится у LG.

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Источник: LetsGoDigital



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