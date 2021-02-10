Разработана гарнитура для метавселенной: почувствуй вкус и поцелуй

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Метавселенную рекламируют как место, где люди смогут воплотить в жизнь свои фантазии — будь то сражение с врагами на поле боя или свидание с женщиной своей мечты. Виртуальный мир для игры еще как-то объясним и его можно «потрогать», а вот имитация реального мира, например, тактильных ощущений, запаха, вкусовых ощущений или даже поцелуя, представляется как нечто неосуществимое. И даже то, что могут предложит рискует стать бледной копией настоящего.

Но создателей метавселенной весь этот скепсис не останавливает. Например, ученые Пенсильвании создали технологию, которая позволяет «целоваться» в метавселенной, посылая реалистичные ощущения губам, языку и зубам. Чтобы добиться желаемого эффекта, они усовершенствовали гарнитуру виртуальной реальности (VR) Oculus Quest 2, оснастив ее тактильной технологией, способной имитировать тот же поцелуй посредством движений и вибраций.

Для этого в нижнюю часть шлема виртуальной реальности встроили тонкий массив преобразователей, задача которых направлять ультразвуковую энергию на разные участки рта. При этом нет необходимости прикладывать гарнитуру к губам или «прокладывать» провода внутри рта, все необходимые датчики располагаются непосредственно возле носа. Предполагается, что помимо поцелуев, пользователь сможет ощущать питье из фонтана или из обычной чашки, чувствовать затяжку сигареты, скрежетание зубов и даже виртуально чистить зубы.

Естественно, что технология еще далека от совершенства и это только первые наработки, позволяющие приблизить виртуальный мир к реальному. Только зачем возводить такие миражи и жить в них, когда настоящий мир куда многограннее, красочный и живой.

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Источник: dailymail