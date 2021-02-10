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Развертывание спутниковой сети Starlink в Украине продолжается

08.04.2022 791 3

Власти США помогают обеспечить постоянный и стабильный доступ в Украине к сети Starlink

Агентство США по международному развитию (USAID) официально подтвердило поставку пяти тысяч терминалов Starlink для нужд Украины. Это позволит обеспечить постоянный и стабильный доступ к сети государственным и критически важным учреждениям на случай, если во время боевых действий на территории Украины будут выведены из строя сотовые или оптоволоконные коммуникации.

 

Стоит отметить, что 3667 терминалов Starlink — это безвозмездная помощь от SpaceX. Оставшиеся 1333 терминалов были приобретены за счет средств, выделенных правительством США. На данный момент созданная сеть Starlink в Украине обеспечивает связь в большом количестве городов Украины, а также регионах, разрушенных из-за массированных авиаударов и обстрелов российскими войсками. Ее услугами пользуются «Приватбанк», Vodafone и «Укразалізниця».

USAID – это американская организация, специализирующаяся на оказании не военной помощи другим странам. Приоритетными направлениями работы является развитие торговли, здравоохранения, предоставление гуманитарной помощи и содействие в разрешении конфликтов.

 

Развертывание спутниковой сети Starlink в Украине продолжается – фото 1

 

После начала российской «освободительной миссии» в Украине, агентство активно сотрудничает с гуманитарными партнерами в деле обеспечения защиты населения и учреждений страны от кибератак и дезинформации, а также помогает избежать проблем с функционированием энергосетей.

 

Starlink – это глобальная система спутниковой связи, предназначенная для бесперебойной работы интернета в самых отдаленных и недоступных местах на планете со скоростью приближенной к скорости в оптоволоконных сетях

 

Компания SpaceX вывела на орбиту уже более двух тысяч спутников, и планирует еще сорок две тысячи на протяжении следующих нескольких лет.

 

Источник: usaid﻿

Starlink
Автор: Денис Шестеринский Дата публикации: 08.04.2022

Комментарии

Den Snig -4
Отличные новости на фоне войны и убийства россиянами мирных жителей Краматорска которые пытались эвакуироваться.
08.04.2022 12:58
макаров андрей 4
Ты идиот ? Точка у с серийным номером принадлежащая Украине какую хуйню ты несешь
08.04.2022 14:40
S B 1
макаров андрей, малайзийский боинг вы тоже не сбивали, Скрипалей не травили, на Украину нападать не собирались, ехали на учения, мирных жителей в Буче не убивали, не насиловали, не мародёрили и вообще Киев за три дня взяли. Россия - империя зла и лжи. Ей нет места в цивилизованном мире
08.04.2022 16:45

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Развертывание спутниковой сети Starlink в Украине продолжается