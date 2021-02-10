Развертывание спутниковой сети Starlink в Украине продолжается

791

Власти США помогают обеспечить постоянный и стабильный доступ в Украине к сети Starlink

Агентство США по международному развитию (USAID) официально подтвердило поставку пяти тысяч терминалов Starlink для нужд Украины. Это позволит обеспечить постоянный и стабильный доступ к сети государственным и критически важным учреждениям на случай, если во время боевых действий на территории Украины будут выведены из строя сотовые или оптоволоконные коммуникации.

Стоит отметить, что 3667 терминалов Starlink — это безвозмездная помощь от SpaceX. Оставшиеся 1333 терминалов были приобретены за счет средств, выделенных правительством США. На данный момент созданная сеть Starlink в Украине обеспечивает связь в большом количестве городов Украины, а также регионах, разрушенных из-за массированных авиаударов и обстрелов российскими войсками. Ее услугами пользуются «Приватбанк», Vodafone и «Укразалізниця».

USAID – это американская организация, специализирующаяся на оказании не военной помощи другим странам. Приоритетными направлениями работы является развитие торговли, здравоохранения, предоставление гуманитарной помощи и содействие в разрешении конфликтов.

После начала российской «освободительной миссии» в Украине, агентство активно сотрудничает с гуманитарными партнерами в деле обеспечения защиты населения и учреждений страны от кибератак и дезинформации, а также помогает избежать проблем с функционированием энергосетей.

Starlink – это глобальная система спутниковой связи, предназначенная для бесперебойной работы интернета в самых отдаленных и недоступных местах на планете со скоростью приближенной к скорости в оптоволоконных сетях

Компания SpaceX вывела на орбиту уже более двух тысяч спутников, и планирует еще сорок две тысячи на протяжении следующих нескольких лет.

Источник: usaid﻿