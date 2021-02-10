Развод с Samsung Galaxy S21 FE, Xiaomi 12 mini с подвохом и повод похвалить Apple

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Время летит стремительно и Новый год уже не за горами. Еще чуть-чуть и мы будем подводить итоги нынешнего года и начнем строить планы на год следующий. Сегодня же предлагаем окунуться в мир высоких технологий и поговорить о том, что произошло интересного за прошедшие дни.

Пришла новость, что два крупнейших чипмейкера решили подойти нетривиально к названию своих топовых платформ и вместо Snapdragon 898 и Dimensity 2000 представят Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000.

Фанатов Samsung задела новость, что Galaxy S21 FE может стоить необоснованно дорого и ценник преодолеет отметку в $1000. Если этот прогноз сбудется, то эта модель претендует на звание неудачника и аутсайдера 2022 года. А еще компания опубликовала график и список моделей для обновления до One UI 4.0.

Huawei продолжает поиск путей для выживания. Один из способов — наладить выпуск своих смартфонов под другими брендами. Сама идея до гениальности проста, а вот получится ли у компании таким способом обойти американские санкции, узнаем позже.

Не самые лучшие новости для поклонников OnePlus. Ее смартфон OnePlus Nord 2 горит и делает это регулярно. Последний случай и вовсе обернулся ожогами для владельца.

В списке патентов Apple нашли странную идею: смарт-очки, позволяющие видеть все происходящее на экране iPhone, тогда как другим картинка на дисплее не видна. Идея состоит в том, чтобы скрыть изображение на экране айфона от посторонних.

Xiaomi готовится к анонсу флагманов серии Xiaomi 12, а также планирует выпуск компактного смартфона и, возможно, даже двух. А еще есть вероятность, что камера Xiaomi 12 Ultra станет одной из лучших на рынке не без участия Leica. А под конец поделимся новостью, что майнинг криптовалюты приобретает промышленные масштабы и для ее добычи по случаю прикупили гидроэлектростанцию.