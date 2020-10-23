Realme 7 Pro дешевле на AliExpress Tmall со скидочным купоном

467

Не так давно был представлен Realme 7 Pro, который позиционируется как смартфон достойный покупки без экономии на мелочах. Все тут логично и по делу, именно так как предпочитают те, кто выбирает доступные смартфоны. Он выделяется быстрой зарядкой, стереодинамиками, AMOLED-матрицей и достаточно ярким дизайном. Именно зарядка SuperDart на 65 Вт позволяет Realme 7 Pro здорово выделяться на фоне конкурентов. Ее скорость абсолютно не характерна для этого ценового сегмента.

Только с 23 по 27 октября купить этот смартфон можно дешевле, применив купон продавца и прибегнув к помощи промокода SSAN500. Вы получите в свое распоряжение устройство, обладающее 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, чипсетом Snapdragon 720G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

Обладает Realme 7 Pro аккумулятором емкостью 4500 мАч, селфи-камерой на 32 Мп со светосилой f/2.5 и четырьмя датчиками на тыльной стороне, где ключевой разрешением 64-мегапикселя. Дополняют его сенсоры на 8 Мп + 2 Мп + 2Мп, есть модуль NFC, поддержка Bluetooth 5 и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Купить Realme 7 Pro, промокод SSAN500