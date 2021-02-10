Realme 8 выходит на глобальный рынок по хорошей цене

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Realme 8 можно будет купить с 15 апреля по цене всего $209 за версию 6/128 Гб

В конце марта была представлена пара новых среднебюджетных смартфонов серии Realme 8. Сама компания считает жемчужиной линейки гаджет Realme 8 Pro, который стал первым смартфоном компании с 108 Мп датчиком. Но объективно, компания наделила и Realme 8 целым рядом преимуществ.

В частности, в Realme 8 производитель установил такую же Super AMOLED-панель диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ и яркостью 1000нит, как и в Realme 8 Pro. Зато базовая версия получила заметно более емкий аккумулятор на 5000 мАч против 4500 мАч у «прошки». Правда, нехватку миллиампер в Pro-версии компенсировали скоростной 50 Вт зарядкой, тогда как у Realme 8 она мощностью 30 Вт.

Realme 8 построен на базе Helio G95, а Realme 8 Pro на Snapdragon 720G, который в теории должен быть производительнее визави от MediaTek. Но, как показал реальный опыт эксплуатации, Helio G95 ничуть не уступает по мощности Snapdragon 720G, а по некоторым параметрам даже превосходит. Но творение Qualcomm получило более продвинутый техпроцесс: 8 нм против 12 нм.

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Среди характеристик Realme 8 стоит упомянуть модуль NFC, фронталку на 16 Мп и четверную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Realme 8 выходит на глобальный рынок и уже сейчас можно сделать заказ на новинку. Так, ожидаемая цена на версию с 6/128 Гб памяти должна составить $209. Это адекватный ценник за смартфон с таким набором характеристик и это всего на $10 дороже рекомендованной производителем стоимости. Добавляйте в корзину и оплачивайте 15 апреля!

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