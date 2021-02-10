Realme 8i станет ответом на выход Redmi 10

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В сеть слили характеристики и изображения Realme 8i

Не так давно был представлен Redmi 10, который стал одним из интересных предложений в своем классе. Не сложно было предположить, что Realme не оставит выход новинки главного конкурента без ответа. Она готова предложить свою модель, которая бросит вызов Redmi 10 — Realme 8i. Усилиями инсайдеров мы еще до анонса Realme 8i знаем многое о нем.

Это будет первый аппарат, который предложит новый чип Helio G96, дебютировавший одновременно с Helio G88 и ставший «сердцем» Redmi 10. Смартфон присоединится к отряду тех, кто обладает 120-герцовыми матрицами и это будет 6,59-дюймовая IPS-панель разрешением FullHD+.

Как и главный конкурент, Realme 8i предложит 50 Мп датчик в основной камере в качестве главного. Всего на тыльной стороне установят три сенсора, два из которых бесполезные модули по 2 Мп каждый. Смартфон получит 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 16 Мп селфи-камеру.

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Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и обещают быструю зарядку. Руководить работой Realme 8i станет операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. О сроках выхода смартфона нет точных данных, но вряд ли релиз придется ждать долго.

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Источник: digit