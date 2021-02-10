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Realme 8i станет ответом на выход Redmi 10

24.08.2021 566 0

В сеть слили характеристики и изображения Realme 8i

Не так давно был представлен Redmi 10, который стал одним из интересных предложений в своем классе. Не сложно было предположить, что Realme не оставит выход новинки главного конкурента без ответа. Она готова предложить свою модель, которая бросит вызов Redmi 10Realme 8i. Усилиями инсайдеров мы еще до анонса Realme 8i знаем многое о нем.

 

Это будет первый аппарат, который предложит новый чип Helio G96, дебютировавший одновременно с Helio G88 и ставший «сердцем» Redmi 10. Смартфон присоединится к отряду тех, кто обладает 120-герцовыми матрицами и это будет 6,59-дюймовая IPS-панель разрешением FullHD+.

 

Realme 8i станет ответом на выход Redmi 10 – фото 1

 

Как и главный конкурент, Realme 8i предложит 50 Мп датчик в основной камере в качестве главного. Всего на тыльной стороне установят три сенсора, два из которых бесполезные модули по 2 Мп каждый. Смартфон получит 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 16 Мп селфи-камеру.

 

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Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и обещают быструю зарядку. Руководить работой Realme 8i станет операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. О сроках выхода смартфона нет точных данных, но вряд ли релиз придется ждать долго.

 

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Источник: digit

Realme 8i
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.08.2021

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Realme 8i станет ответом на выход Redmi 10