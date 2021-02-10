Realme GT Neo прокачают

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Компания готовит еще один вариант Realme GT Neo с другим чипом и лучшей автономностью

В марте в Китае состоялась премьера Realme GT Neo, который стал первым смартфоном с чипом Dimensity 1200. За свои деньги аппарат стал интересным предложением на рынке и вот теперь компания решила выпустить еще одну версию Realme GT Neo в попытке угодить, прежде всего, тем, кто предпочитает чипы Qualcomm.

На смену Dimensity 1200 придет Snapdragon 870 и это равноценная замена. По производительности обе платформы идентичны и в плане производительности никакого дисбаланса не будет. А вот установку батарейки емкостью 5000 мАч и технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт можно отнести к существенным улучшениям в новой версии realme GT Neo. Напомним, что «обычный» вариант смартфона предлагает аккумулятор на 4500 мАч и быструю 50-ваттную зарядку.

Естественно, что за прокаченный вариант Realme GT Neo запросят чуть больше. Так, версию с 8/128 Гб памяти должны оценить в $370, а вариант с 12/256 Гб обойдется в $417. Для сравнения аналогичные модификации смартфона с Dimensity 1200 на старте продаж стоили $305 и $351 соответственно.

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Что касается прочих характеристик, то они должны остаться неизменными. Новый Realme GT Neo должен предложить парочку стереодинамиков, селфи-модуль на 16-мегапикселей, тройную основную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, модуль NFC и AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

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Источник: weibo