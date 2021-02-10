Realme 9 Pro+ не может быть, осечка с USB-C в iPhone и проблема в Redmi Note 11

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Надеемся, что 2022 год вас уже радует приятными событиями, настроение бодрое и приподнятое. Сегодня празднуется Китайский Новый год. С чем китайцев и поздравляем, а всем вам желаем, чтобы 2022 год был лучше, чем прошедший, все в вашей жизни шло вперед или вверх, это как вам больше нравится. А мы начинаем наш очередной дайджест новостей.

Начнем с того, что если вам не нравится штатная камера и хочется сделать ей «тюнинг», то предлагаем опробовать мод GCam 8.4, который подходит для большого количества Android-смартфонов на Android 10 и более новой версии зеленого робота.

Главные утечки прошедших дней — в сеть слили характеристики планшетов серии Galaxy Tab S8 и все в подробностях рассказали о семействе Galaxy S22. Интриги нет и в очередной раз есть горечь разочарования, что нас лишили сюрприза или эффекта неожиданности.

Тем временем аналитики всех мастей подводят итоги четвертого квартала прошлого года и всего года в целом. Для кого-то они станут радостными, а кому-то принесут разочарование. К числу первых стоит отнести Realme, которая здорово добавила в ушедшем году. Клеймо же аутсайдера прочно стоит на Huawei, которая выбыла из топ-10 крупнейших производителей мобильных устройств.

На неделе подоспели эскизы предполагаемого OnePlus 10 Ultra, и мы узнали, что Realme 9 Pro+ будет считывать сердечный ритм и станет самым доступным камерофоном на рынке с топовым датчиком Sony IMX766.

Из вашей любимой рубрики «Apple fail» вы узнаете, как тупит Siri с определением возраста владельца и о появлении полноценной поддержки 120 Гц в «прошках» серии iPhone 13, а также покажем эмодзи с изображением беременного мужчины. Теперь вы видели все.

Расскажем, почему покинул пост главы Xiaomi Electronics Лэй Цзюнь и чем намерен заняться. Увидите странный эскиз Redmi K50 и узнаете, что не так в Redmi Note 11. А по завершении вас ждет популярна рубрика «Какая-то дичь», где покажем «банку» на 27 млн мАч. Приятного просмотра!