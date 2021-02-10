Realme 9 Pro — смартфон-хамелеон. Вот «живые» фоточки

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Новинка будет менять расцветку, но о чехле тогда стоит забыть

Есть немало тех, кто жалуется на то, что современные смартфоны стали скучными, а вид бюджетных устройств и вовсе бесит шаблонностью и заурядностью. Но все же есть производители, пытающиеся выделиться своими устройствами из толпы. Среди них Realme, которая предпринимает попытки заигрывания с «кожей» и удивила «чемоданным стилем» в realme GT.

Попытку выделиться предпримут и в случае с Realme 9 Pro, который с технологической точки зрения оснащен неплохо, но без восторга. Шустрый процессор, хорошая камера как для своего класса, приличная автономность и быстрая зарядка — таким должен быть этот смартфон. Правда, дизайн у него будет скучно-утилитарный, и чтобы хоть как-то выделиться Realme 9 Pro получит тыльную крышку меняющую свой цвет под действием ультрафиолета.

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Чтобы наглядно показать, как это все будет выглядеть, индийское подразделение компании выложила в сеть фоточки Realme 9 Pro. Благо, недостатка солнца в Индии нет. Широкой аудитории демонстрируют смартфон в синем цвете, который под действием солнечных лучей сменил расцветку на розовую. Получился этакий доступный хит для желающих выпендриться. Правда, насколько эффект хамелеона скажется на популярности Realme 9 Pro, остается только гадать.

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Источник: gizchina