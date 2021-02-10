Realme 9 Pro в двух цветах на пресс-изображениях

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Зацените темно-зеленый цвет

Чтобы не прозевать отрыв Xiaomi, а вместе с ним и потенциальных покупателей, Realme начала также частить с анонсами. Серия Realme 9 уже начала свой поход на рынок с релиза Realme 9i, а в скором времени представят Realme 9, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. Мы уже видели рендеры Realme 9 Pro в черном цвете, а сегодня нам предалгают оценить смартфон в зеленой и голубой расцветках.

Эффектнее всего смотрится зеленый цвет. Расцветку создавали с эффектом градиента, позволяющий корпусу менять окрас исходя из внешнего освещения и угла наклона. Рендеры также подтверждают, что смартфон получит дактилоскопический датчик на боковой грани.

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По слухам, Realme 9 Pro предложит 6,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, процессор Snapdragon 695 с пиковой частотой 2,2 ГГц и видеоускорителем Adreno 619. В его активе будет до 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гб постоянной UFS 2.2.

Емкость аккумулятора Realme 9 Pro составит 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Предложат фронталку на 16 Мп со светосилой f/2.5, порт USB Type-C, NFC, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также основную камеру 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (сверхширик, угол обзора 119 градусов, f/2.3) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4). Ценник на Realme 9 Pro может стартовать с отметки $242.

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Источник: passionategeekz