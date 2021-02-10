Realme 9i: купи бюджетку со стереодинамиками по низкой цене

100

Буквально сегодня в Индии представили Realme 9i, который оценили в $188 за версию с 4/64 Гб памяти. Но у вас есть шанс приобрести этот смартфон по еще более низкой цене и при этом получить версию с большим объемом памяти. Все благодаря акции, которая сейчас проходит на AliExpress, позволяющая купить Realme 9i по невысокой цене.

Так, жители Украины могут приобрести Realme 9i с 4/128 Гб памяти всего за $152,90. А вот пользователям в России придется заплатить за эту модификацию $159,64. Только не забывайте использовать промокод, чтобы ценник стал таким, как указан выше.

Мы лишь напомним, что за сумму от $153 до $160 вы получить в свое пользование модель, построенную на базе Snapdragon 680 и обладающую емким аккумулятором на 5000 мАч, 90-герцовым дисплеем, стереодинамиками и модулем NFC. Оперативная память тут стандарта LPDDR4x, флеш-накопитель UFS 2.1, быстрая зарядка мощностью 33 Вт и основная камера предлагает три датчика изображения, где главный разрешением 50-мегапикселей.

Realme 9i

Цена: UA $152,90/RU $159,46 - https://ali.ski/-jci1

Промокод "TOP17"UA/"R9OWH1300"RU