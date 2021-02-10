Realme 9i теперь и в Индии, но с более адекватным ценником

282

На прошлой неделе представили Realme 9i и на удивление первой страной, где он поступил в продажу, стал Вьетнам. Цену за смартфон запросили неадекватную — $286 за старшую версию с 6/128 Гб памяти. Сегодня Realme 9i добрался до Индии и за меньший прайс.

Со стоимости и начнем. В Индию смартфон пришел в двух модификациях, где младшая получила 4/64 Гб и оценили ее в $188. В старшей версии предложили 6/128 Гб и за нее придется отдать $215.

Напомним, что Realme 9i предлагает 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и плотностью 401ppi. Под капотом трудится 6-нанометровой восьмиядерный процессор Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, имеется 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 Гб постоянной памяти UFS 2.1.

Читать также: Realme 9 Pro на качественных изображениях и прайс для Европы ﻿

Питает Realme 9i аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Предложили фронтальную камеру на 16 Мп со светосилой f/2.1 и три датчика на тыльной стороне 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (монохромный датчик). Есть слот для карт microSD, лоток для двух симок, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.0 и GPS.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mysmartprice