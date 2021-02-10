Realme 9 Pro на качественных изображениях и прайс для Европы

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Дорого за такой набор характеристик

Есть несколько смартфонов Realme, которые готовит компания. К числу интересных и ожидаемых стоит отнести Realme 9 Pro. Сегодня мы показали эскизы новинки, а теперь подоспели качественные рендеры, созданные на их основе. Созданы они все тем же инсайдером @OnLeaks, который и выложил эскизы Realme 9 Pro.

Выполнен смартфон в стандартном форм-факторе и ему не удастся удивить своим внешним видом. Спереди это типичный современный смартфон без изогнутого дисплея и с миниатюрным вырезом под фронталку, а также минимальными рамками по периметру экрана. Сзади у Realme 9 Pro все тоже предсказуемо: блок камеры с тремя датчиками изображения. На изображениях показали смартфон в черном цвете, и он должен получить еще синюю и зеленую расцветки.

Помимо рендеров подоспела информация и о ценниках, которые запросят за Realme 9 Pro в Европе. Сообщается, что новинка будет доступна в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/128 Гб, а цена на них составит 426 евро ($488) и 472 евро ($540).

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Столько запросят за смартфон на базе Snapdragon 695 с 120-герцовым дисплеем диагональю 6,59 дюйма, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб. Источник указывает на присутствие аккумулятора емкостью 5000 мАч, дисплейного сканера отпечатков пальцев и тройной тыльной камеры с сенсорами 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: smartprix