Realme Buds 5 и Buds 5 Pro готовы к запуску

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Через два дня в Индии, впоследствии на глобальный рынок





Realme, известный производитель электроники, готовится представить свою новую линейку беспроводных наушников Realme Buds Air 5. По информации из двух источников, устройства будут доступны с 23 августа. Индия выступит стартовым пунктом продаж этих новинок, вместе с Realme 11 5G и Realme 11X 5G, а впоследствии доберется во все другие страны.





Realme Buds Air 5 Pro оснащен 11-мм низкочастотниками и 6-мм планарными драйверами, активной шумоподачей (ANC), поддержкой LDAC-кодека высокой пропускной способности. Наушники влагостойкие, благодаря чему они защищены от пота и дождя.









Компания обещает шумо до 50 дБ благодаря шести микрофонам (по три на каждом наушнике). Время автономной работы составляет 11 часов без ANC или 40 часов с зарядной коробкой. Как обычно, нам дают цифру по автономности без ANC, потому что такая цифра маркетингово более привлекательна.





Realme Buds Air 5 и Buds Air 5 Pro будут доступны в Индии в двух цветовых вариантах – младшие получили белый и темно-синий, а прошки вместо голубого-черный. Стандартные Realme Buds Air 5 получают 12,4-мм драйверы, а Realme Buds Air 5 Pro, как уже было отмечено, - 11-мм драйверы. Обе модели имеют активную шумоподачу (ANC), а Realme Buds Air 5 Pro получает еще и поддержку аудио Hi-Res.





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Источник:gsmarena