Realme Buds Air 2 Neo станут самыми дешевыми наушниками с активным шумодавом

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Realme Buds Air 2 Neo оснастят 10-миллиметровыми драйверами

В феврале состоялась премьера серии смартфонов Realme Narzo 30 и наушников Realme Buds Air 2, которые интересны тем, что получили систему активного шумоподавления. Оценила их компания в сумму $45 и теперь она готова представить еще более дешевую беспроводную гарнитуру, но сохранив при этом главную фишку — шумодав.

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Новинка будет именоваться Realme Buds Air 2 Neo, и ее релиз придется на 7 апреля. Изображение наушников уже появилось в сети, и оно говорит о том, что наушники будут повторять дизайн Realme Buds Q. Единственное новшество —кнопка для быстрого сопряжения со смартфоном.

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Внутри должны установить 10-миллиметровые драйверы и автономность работы наушников составит 28 часов. По продолжительности работы Realme Buds Air 2 Neo будут даже лучше Buds Air 2, автономность которых составляет 25 часов (22,5 часа с активным шумоподавлением).

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Напомним, что Buds Air 2 были представлены в начале февраля нынешнего года и настройке звука участвовал американский дуэт The Chainsmokers. Они защищены от влаги по стандарту IPX5, есть поддержка Bluetooth 5.2 и каждый наушник получил по парочке микрофонов для работы системы шумоподавления. Наушники обладают 10-миллиметровыми излучателями и есть режим Gaming Mode с задержкой передачи сигнала 88 мс.

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Источник: mysmartprice