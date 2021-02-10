Realme Buds Air 3 станут первыми топовыми наушниками с шумодавом

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Компания козыряет наличием сертификата Rheinland

22 марта Realme проведет презентацию, главным героем которой станет Realme GT Neo 3. Компания довольно охотно раскрывает детали о новинке, но при этом не посвящала в то, что на презентации будет еще один дебютант. Речь о Realme Buds Air 3, которые должны стать первыми флагманскими наушниками компании.

Главной маркетинговой фишкой Realme Buds Air 3 станет система шумоподавления. Компания сообщила о том, что наушники получили сертификат Rheinland, который указывает на присутствие эффективного шумоподавления, стабильность соединения и минимальную задержку звука. Для работы системы шумоподавления используется специальный чип R3 с двойной обратной связью и уменьшения шумоподавления до 42 дБ.

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Realme Buds Air 3 предложат поддержку Dolby Atmos, Bluetooth 5.2 и автономность работы составит до 30 часов с использованием зарядного чехла. Известно, что одна из версий получит фирменную «гоночную» расцветку на манер той, которую предложит Realme GT Neo 3.

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Источник: sparronews