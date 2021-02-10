Realme GT Neo 3 обрастает все большими подробностями

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Это будет игровой смартфон с мощной системой охлаждения и экраном, заточенным на игры

На 22 марта назначена премьера Realme GT Neo 3 который станет вторым смартфоном на рынке с чипсетом Dimensity 8100. Буквально на днях компания показала дизайн смартфона в «гоночном» исполнении, а вчера устроила его распаковку, показав комплект поставки. Похоже, что производитель очень гордится дизайном realme GT Neo 3 и максимально акцентирует на нем внимание.

Так, сегодня вице-президент Realme выложил тизер, демонстрирующий дизайн устройства. Он лишь подтвердил то, что мы видели и ранее: дисплей с врезанной по центру верхней части фронталкой, тонкие рамки, прямоугольную площадку основной камеры с тремя датчиками и две белые полосы на тыльной крышке для имитации гоночной версии.

Среди прочего компания сообщила, что Realme GT Neo 3 предложит систему жидкостного охлаждения размером 4129 мм², которая позволит эффективно отводить тепло с площади 39 606 мм². Будет оперативная память стандарта LPDDR5 и постоянная UFS 3.1, а также независимый чип дисплея для повышения производительности (держать стабильно высокую частоту кадров) при низком потреблении энергии. Благодаря технологии компенсации движения MEMC он вычисляет избыточные кадры между исходными двумя кадрами игры, увеличивая лишние кадры и, таким образом, улучшая общую частоту кадров в игре.

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Источник: sparronews