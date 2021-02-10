Realme C30 станет самым простым и дешевым смартфоном компании

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Простое «железо» за минимальный прайс

Realme на подъеме. Компания все активнее наращивает свое присутствие на рынке и поднимается все выше в табеле рангов крупнейших производителей. Так, по итогам первого квартала нынешнего года компания стала четвертой на рынке Европы. Она продолжит завоевывать рынок, выпуская массовые модели.

К числу таких стоит отнести Realme C30, который вскоре дебютирует в Индии. Сегодня сетевые информаторы поделились подробностями о характеристиках смартфона. По их данным, Realme C30 предложит 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+, чипсет UNISOC неизвестной модели, 2/3 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной.

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Емкость аккумулятора Realme C30 составит 5000 мАч, предложат зарядку на 10 Вт, селфи-модуль на 5-мегапикселей и одиночную тыльную камеру разрешением 13-мегапикселей. Толщина корпуса составит 8,48 мм и вес 181 грамм. Доступен смартфон будет в черном, синем и зеленом цветах. Ожидается, что это будет самый доступ смартфон компании, ценник на который будет стартовать с отметки $90.

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Источники: twitter, twitter