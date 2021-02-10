Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Realme C30 станет самым простым и дешевым смартфоном компании

28.05.2022 363 0

Простое «железо» за минимальный прайс

Realme на подъеме. Компания все активнее наращивает свое присутствие на рынке и поднимается все выше в табеле рангов крупнейших производителей. Так, по итогам первого квартала нынешнего года компания стала четвертой на рынке Европы. Она продолжит завоевывать рынок, выпуская массовые модели.

 

Realme C30 станет самым простым и дешевым смартфоном компании – фото 1

 

К числу таких стоит отнести Realme C30, который вскоре дебютирует в Индии. Сегодня сетевые информаторы поделились подробностями о характеристиках смартфона. По их данным, Realme C30 предложит 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+, чипсет UNISOC неизвестной модели, 2/3 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной.

 

Читать также: Анонс Realme Pad X: стильно, молодежно и недорого   ﻿

 

Емкость аккумулятора Realme C30 составит 5000 мАч, предложат зарядку на 10 Вт, селфи-модуль на 5-мегапикселей и одиночную тыльную камеру разрешением 13-мегапикселей. Толщина корпуса составит 8,48 мм и вес 181 грамм. Доступен смартфон будет в черном, синем и зеленом цветах. Ожидается, что это будет самый доступ смартфон компании, ценник на который будет стартовать с отметки $90.

 

Читать также: Представлен Realme GT Neo 3 Naruto Edition: по мотивам популярного аниме-сериала   ﻿

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источники: twitter, twitter

Realme C30
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme C30 станет самым простым и дешевым смартфоном компании