Представлен Realme GT Neo 3 Naruto Edition: по мотивам популярного аниме-сериала

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Лимитированная версия для поклонников Naruto

Пару дней назад стало известно о сотрудничестве Realme и Naruto. При этом китайская компания не стала раскрывать устройства, которые она намерена выпустить в партнерстве с создателями популярной японской манги или аниме-сериала. И вот сегодня вместе с планшетом Realme Pad X была представлена специальная версия Realme GT Neo 3 Naruto Edition.

Самая большая разница между обычным realme GT Neo 3 и версией по мотивам аниме-сериала, заключается во внешнем оформлении. Лимитированная версия получили дизайн по мотивам Naruto, стилизированные аксессуары, интерфейс с тематическими обоями и иконками. Кроме того, Realme также выпустила два аксессуара: Realme Power Bank 3 Pro 33W Naruto Limited Edition и чехол для мобильного телефона Realme GT Neo3 Chaowan Naruto Limited Edition.

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Realme GT Neo 3 Naruto Edition получил расцветку в стиле Naruto, где оранжевый цвет сочетается с черной полосой в тон комбинезона Наруто. Камера получила серебристую вставку с символом Деревни Листвы. Начинка аналогична той, что предлагает базовый вариант: 120-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма, чипсет Dimensity 8100, батарея на 4500 мАч с зарядкой мощностью 150 Вт, селфи-камера на 16 Мп и тройная камера 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Realme GT Neo 3 Naruto доступен только с 12/256 Гб памяти и оценили его в $416.

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Источник: myzaker