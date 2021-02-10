Realme или Redmi будут первыми из Snapdragon 7+ Gen 2? гонки начались

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Realme и Redmi﻿ спорят между собой за право первенства с новым Snapdragon 7+ Gen 2﻿

Не успела Qualcomm презентовать свой новый чипсет Snapdragon 7+ Gen 2, как две конкурирующие компании объявили анонсы своих устройств с этим чипом внутри. Redmi сразу выпустило тизер со своим Redmi Note 12 Turbo, который по слухам выйдет на глобальный рынок как POCO F5.

В свою очередь компания Realme показала тизер своего смартфона Realme GT Neo 5 SE подробности о котором мы недавно также рассказывали в этой новости .

Оба смартфона обещают быть настоящими хитами продаж, правда, в отношении Xiaomi мы почти уверены, что будет глобальная версия, а вот что будет с Neo 5 SE, в свете последних событий с холдингом BBK, пока неясно.

Интересен тот факт, что обе компании не указывают точную дату презентации и обе утверждают, что станут первыми. Точно известно лишь то, что это произойдет до конца марта. Промышленный шпионаж штука не нова, но теперь мы сможем понять у кого же шпионы все же лучше. Лично я болею за Xiaomi, а на кого бы вы поставили? Делайте свои ставки в комментариях будет интересно посмотреть чьих фанатов среди нас больше.

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Источник: weibo